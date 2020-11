Sentenza Diawara, le motivazioni: “Ricorso infondato, la Roma ha violato le regole”

La Corte d’Appello Federale ha reso note le motivazioni della sentenza pronunciata sul caso Diawara, con la conferma dello 0-3 a tavolino a carico della Roma per la partita con il Verona.

Scrive il collegio giudicante: “Il ricorso è infondato. La stessa Roma ha ammesso di aver violato le regole non avendo inserito il calciatore Diawara nell’elenco dei 25 giocatori, inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara. Trattasi di un evento grave e la sanzione deve essere considerata usuale nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista né dal Giudice Sportivo né da questa Corte. Non può, peraltro, giovare alla società reclamante il richiamo all’istituto dell’errore né al principio di buona fede”