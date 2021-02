Serataccia romana, il Verona perde 3-1 all’Olimpico

Primo tempo da incubo: 3-0. Colley nella ripresa risveglia i suoi ma è tardi

Andrea Spiazzi

Una scoppola che stoppa l'Hellas dopo la prestigiosa vittoria col Napoli. Nasce male Roma-Verona e si chiude con un 3-1 senza attenuanti per i gialloblù, che se non altro nella ripresa, dopo una prima frazione da game over, mostrano qualcosa di buono.

Un Hellas troppo leggero in avvio viene castigato un un uno-due di Mancini e Mkhitaryan. La gara, dopo 22 primi, è già in pendenza del 30 per cento, Mayoral, dopo altri sette minuti, la porta al 40 nel primo tempo e lì nemmeno Pantani sulle punte potrebbe fare qualcosa per rabberciare lo strappo.

Nella ripresa i gialloblù, strizzati dal loro allenatore come panni zuppi, mostrano l'orgoglio. Da Lasagna e Colley arrivano segnali positivi in una serataccia da dimenticare.

FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdrop, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

A disposizione: Mirante, Fuzato, Cristante, Santon, Kumbulla, Pastore, Perez, Peres, Diawara, Calafiori. All.: Paulo Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Sivestri; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barak, Zaccagni; Kalinić

A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Udogie, Cetin, Terracciano, Amione, Bessa, Colley, Lasagna. All.: Ivan Jurić

PRIMO TEMPO, INCUBO HELLAS, LA ROMA NE FA TRE IN NOVE MINUTI

L'avvio è a bassi giri con le squadre che si controllano. Molti i falli della Roma per spezzare il gioco, l'Hellas tiene alto il baricentro.

SMALLING KO, ENTRA KUMBULLA

All'11' Smalling si siede a terra, deve uscire per un infortunio muscolare. A sostituirlo è Marash Kumbulla, che entra così a dar battaglia ai sui ex compagni. Il gioco è oltremodo spezzettato. Al 14' Gunter salva davanti a Silvestri un cross pericoloso di Mkhitaryan per Mayoral. Zaccagni è tenuto sotto controllo con le cattive e dopo 16' ha già subito tre falli. Il quarto è di Pellegrini che viene ammonito da Piccinini.

Mayoral riceve da Veretout e scatta a destra. Il tiro è potente e, deviato da Dawidowicz, finisce sull'esterno della rete. Il polacco zoppica e resta fuori campo.

1-0 ROMA, SEGNA MANCINI. DOPO DUE MINUTI 2-0: Mkhitaryan

Dal corner, al 22', la Roma passa. Mancini incorna a palombella e supera Silvestri ingannato dagli uomini davanti a lui. Ma non è finita perché nemmeno il tempo di battere a centrocampo che Mayoral si invola su una prateria a sinistra, rientra e serve Mkhitaryan che dal limite fredda Silvestri sul suo palo.

L'uno-due è una mazzata micidiale, il Verona prova a reagire. Zaccagni guadagna un corner al 26', Pau Lopez smanaccia. Poi Tameze va giù in area, Piccinini lascia correre e così pure il Var.

3-0 DELLA ROMA, TOCCA A MAYORAL

Il Verona crolla definitivamente al 29'. La Roma va dentro come un coltello nel burro. Da fuori calcia Pellegrini, Silvestri respinge dritto e da due passi c'è Mayoral in sospetto fuorigioco che insacca.

Per la prima volta il Verona si trova nel primo tempo con un risultato a sfavore impossibile da recuperare, visto anche lo spietato avversario, ma l'Hellas ha le sue colpe. Un avvio molle nel quale la Roma ha menato, e nessun pericolo creato in avanti.

Nel finale di tempo i giallorossi mollano un po' la presa. Barak calcia sulla barriera una punizione, poi l'Hellas si perde dalla trequarti in su.

SECONDO TEMPO, SUBITO QUATTRO CAMBI DI JURIC. IL VERONA REAGISCE MA E' TARDI

Il Verona torna in campo con Lasagna che debutta al posto di Kalinic. La Roma gira lenta, vuole gestire i tempi di gioco. Veretout sfiora la rete al 54', imbeccato da Pellegrini in verticale e controllato da Tameze.

Juric non vede reazione e passa a un triplo cambio al 56': dentro Bessa, Colley e Dimarco al posto di Ilic, Faraoni e Zaccagni. Bessa e Colley affiancano Lasagna, Barak arretra.

Silvestri salva di piede su Spinazzola che ben piazzato a sinistra manca il gol, poi Colley calcia e Ibanez lo mura.

COLLEY! A SEGNO L'HELLAS

Al 62' i gialloblù battono un colpo. Dalla destra Bessa crossa lungo sul secondo palo, Colley ruba il tempo a tutti e insacca di testa segnando la prima rete in campionato. Si getta in avanti il Verona, Ceccherini litiga col pallone a pochi metri da Pau Lopez.

La Roma riparte, Silvestri para di piede una conclusione di Veretout. Colley spreca un contropiede tenendosi la palla, Karsdrop lo ferma. Poco dopo lo stesso calcia girandosi con la palla che va alta. E' un altro Verona, finalmente pericoloso. Kumbulla ferma Lasagna lanciato in area. L'attaccante, al 75', cicca il pallone servitogli da Barak.

L'Hellas preme, la Roma, quando recupera palla, fa melina e riesce ad addormentare la gara. All'80' Juric manda dentro anche Udogie togliendo Ceccherini. Fonseca, all'85', sostituisce Veretout, Karlsdrop e Borja Mayoral con Diawara, Bruno Peres e Carles Perez. Cambi buoni per il tabellino.

Il risultato non cambia, il Verona perde per la seconda volta con una grande del campionato. Pazienza, è già tempo di pensare a Udine.