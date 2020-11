Serbia ko ai rigori con la Scozia, per Lazovic niente Europei

Niente Europei per la Serbia e Darko Lazovic.

L’ala del Verona ha giocato tutti i 120′ della partita disputata a Belgrado con la Scozia, valida come spareggio per l’accesso alla competizione continentale in calendario nel 2021.

La Serbia ha pareggiato 1-1 al 90′, con la rete di Jovic a impattare dopo il vantaggio scozzese siglato da Christie. Il risultato non è più cambiato, dopo i supplementari sono stati i calci di rigore a decidere l’esito della sfida e dal dischetto la nazionale di Lazovic è stata meno precisa: lo sbaglio di Mitrovic ha risolto la partita a favore della Scozia.