Serdar: “Avanti così, che spinta dai tifosi”

Suat, puoi raccontarci l'importanza di questa vittoria? "Penso che in questo momento sia più bello guardare la classifica. Era una partita molto importante e oggi volevamo fortemente la vittoria e i tre punti, perché vogliamo a tutti i costi restare in questo campionato".

Oggi ci avete creduto fino alla fine e avete dimostrato quanto è unito il vostro gruppo... "Sì, ora dobbiamo continuare a spingere in questo modo, come una squadra, tutti uniti per conquistare il nostro obiettivo. Oggi penso che si sia vista fin dal primo minuto la nostra voglia di vincere e lo stadio ci ha aiutato molto in questo. Penso che quella di oggi sia stata una partita molto difficile perché la Fiorentina è una grande squadra con tante qualità. È stata anche una partita molto intensa per via del caldo, ma alla fine siamo molto contenti di essere riusciti a vincere".