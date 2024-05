Serdar: “Che bello festeggiare con i nostri tifosi”

Oggi hai giocato un'altra grande gara indossando anche la fascia di capitano alla fine, sei contento di questo primo anno di Serie A?"Per me è stato speciale essere il capitano di questa squadra negli ultimi minuti. Non è stato facile per me nei premi mesi perché dovevo abituarmi in un campionato nuovo, ma penso che la partita contro l'Empoli sia stato il mio momento di svolta e da lì ho sempre giocato e sono contento di questa mia prima esperienza in Serie A".