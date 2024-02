Serdar: “Continuare così per arrivare alla vittoria”

Il centrocampista: "Abbiamo lottato da squadra"

Redazione Hellas1903

Suat Serdar, intervistato da Hellas Channel, commenta la partita del Verona a Monza.

Suat, un punto importante ottenuto attraverso una buona prestazione, qual è la tua analisi della partita? "È stata una partita difficile. Entrambe le squadre hanno avuto buone occasioni per segnare, ma penso che alla fine il risultato sia corretto, sia per noi che per il Monza. È stata una sfida intensa, ma dobbiamo continuare a spingere così, con questo atteggiamento la prossima volta magari otterremo i tre punti. Anche a Napoli avevamo giocato molto bene, dobbiamo continuare così".

A proposito della partita, sei stato ovunque in campo, lottando e correndo fino alla fine, e ci hai provato anche un paio di volte con due conclusioni... "Sì ci ho provato, ma non sono stato fortunato nelle conclusioni, magari la prossima volta andrà meglio. Ho provato ad aiutare la squadra con il mio modo aggressivo di giocare e penso di esserci riuscito, ma credo che come squadra oggi abbiamo giocato bene".

La strada è ancora lunga, mancano molte partita, ma oggi avete dimostrato il giusto spirito da avere fino alla fine... "Sicuramente. Abbiamo tanti giocatori nuovi, ma come si è potuto vedere anche oggi, abbiamo lottato uniti come una squadra e dobbiamo continuare così per riuscire a ottenere i tre punti, e festeggiare la vittoria anche insieme ai nostri tifosi".

