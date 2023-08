Serdar, il rinforzo che mancava a centrocampo

Le caratteristiche del nuovo mediano gialloblù

Redazione Hellas1903

Suat Serdar nasce l’11 aprile 1997 a Bingen, in Germania. Serdar inizia la carriera nella squadra della sua città, prima di trasferirsi al settore giovanile del Mainz 05.

Nella stagione 2015/2016 fa il suo esordio in prima squadra in Bundesliga. Con il club di Magonza mette a segno 3 reti in 54 presenze, esordendo anche in Europa League.

Entra nell’ottica della nazionale tedesca arrivando fino all’Under 21.

Nella stagione 2018/2019, lo Schalke 04 ne acquista il cartellino, pagando 11 milioni. Durante questi anni Serdar mette in mostra le sue qualità a centrocampo.

Nel 2019 anche Joachim Löw, ne apprezza le caratteristiche tecniche, convocandolo in Nazionale maggiore, dove fa il suo esordio contro l’Argentina.

Con lo Schalke 04 gioca 83 partite e segna anche 11 reti, spaziando tra il ruolo di regista di centrocampo a quello di incursore come trequartista.

Nella stagione 2021/22 passa all’Hertha BSC per 8 milioni. Con i biancoblù registra 69 presenze e 8 gol. In seguito alla retrocessione del club tedesco in seconda divisione, Serdar si trasferisce al Verona, in prestito.

Le qualità del ragazzo sono promettenti: finora in Germania ha dimostrato di poter ricoprire diverse posizioni a centrocampo.

Se all’inizio con il Mainz 05, ha svolto il ruolo di mezz’ala, negli ultimi anni si è abbassato a mediano, senza perdere il fiuto per il gol. Serdar è un centrocampista con una buona visione di gioco e una prestanza fisica che lo aiuta a non farsi spostare dall’avversario. Le sue caratteristiche migliori sono il recupero palla, che avviene spesso attraverso tackle o scivolate energiche, e la personalità che gli permette di muovere la palla a centrocampo senza paura. É un giocatore intelligente che attraverso la precisione nei passaggi, manda in porta i suoi compagni.

Nella nuova avventura all’Hellas, Serdar può essere uno dei rinforzi chiesti da Baroni.

Un importante ricambio da sfruttare anche a partita in corso, data la duttilità del giocatore tedesco a ricoprire più ruoli a seconda delle esigenze di squadra.