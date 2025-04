Serdar: “Mi mancava il campo, ora sto bene”

Suat Serdar parla in conferenza stampa dopo il suo rientro in Verona-Genoa.

"Mi mancava tanto il campo - dice il centrocampista gialloblù - finalmente sono potuto tornare con la squadra, sono pronto, finalmente non sento più dolore. È stato difficile mentalmente, non ho mai avuto due infortuni così, ma ora per fortuna sto bene.