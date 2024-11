Serdar: “Non siamo contenti, ma oggi avremmo meritato almeno il pareggio”

"Non siamo contenti di queste tre sconfitte - dice il centrocampista - ma oggi credo che avremo meritato almeno il pareggio. Abbiamo concesso solo un'occasione, speriamo di poter raccogliere qualche punto la prossima gara. Il ritiro? Ci siamo parlati ed oggi credo abbiamo dimostrati di esserci ricompattati. Quella di oggi è la decima sconfitta in campionato, non possiamo essere contenti. Possiamo venirne fuori con il lavoro e stando uniti. Non so quale possa essere il problema, e non so se andremo nuovamente in ritiro".