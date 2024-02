Serdar: “Torniamo a lottare”

Suat, è stata una partita difficile, ma siete rimasti in gara fino alla fine, è mancato il gol che avrebbe potuto riaprire la sfida... "Sì, è stata una partita difficile. Sapevamo che il Bologna era un avversario ostico e noi oggi non siamo stati i soliti, abbiamo concesso due gol che potevamo evitare. Ora dobbiamo subito tornare a lottare tutti insieme già dalla prossima partita contro il Sassuolo perché è l'unico modo per fare punti".