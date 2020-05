Prima in Consiglio, dopo l’assemblea della Lega A per definire come si ripartirà, il 20 giugno, con il campionato.

Dopo il via con la Coppa Italia, ci saranno due schieramenti a decidere, con idee diverse: una, tornare con un turno completo, il ventisettesimo. L’altra, ricominciare con i quattro recuperi della venticinquesima.

Il Verona aspetta, sapendo che comunque il nuovo debutto sarà al Bentegodi. In un caso, giocherà con il Napoli. Nel secondo, con il Cagliari.