Non cambia la situazione in testa alla classifica del campionato di Serie A.

Sempre prima, a +7, la Juventus, che però viene rimontata e sconfitta seccamente dal Milan, a San Siro. Avanti per 2-0, i bianconeri perdono per 4-2.

Il Milan si avvicina sempre più alla qualificazione all’Europa League.

Perde anche la Lazio, seconda in classifica, superata per 2-1 in trasferta dal Lecce.

Questa la graduatoria aggiornata