Juve-Napoli 3-0 a tavolino.

Così ha deciso il giudice sportivo in merito alla mancata disputa della partita del 4 ottobre, con il Napoli che non andò a Torino per disposizione della Asl locale in seguito al riscontro di alcuni casi di positività al Covid 19 nella squadra azzurra.

È stato anche inflitto un punto di penalizzazione in classifica alla squadra di Rino Gattuso per la violazione del protocollo della Figc.