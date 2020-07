Si è chiusa la trentacinquesima giornata di Serie A.

La Juventus è stata sconfitta per 2-1 dall’Udinese e non ha, quindi, colto la certezza matematica dello scudetto. La Lazio, prossima avversaria del Verona, ha battuto, sempre per 2-1, il Cagliari all’Olimpico.

L’Hellas è nono, a -2 dal Sassuolo, ha 46 punti.

Questa la classifica.