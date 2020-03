Serie A, la corsa alla ripresa: la Lega punta anche al 16 maggio (con la chiusura a luglio)

La Lega A ha messo sul tavolo tutte le ipotesi per cercare di arrivare a una ripresa del campionato, portando alla chiusura la stagione.

Sono soluzioni vincolate alla durata dell’emergenza coronavirus, e quindi fondate soltanto su degli auspici. La volontà è quella di ripartire, ove necessario, anche a maggio. Il 2, oppure, se non si potesse, il 16, stringendo ulteriormente i tempi per disputare le partite e con il termine del torneo in piena estate, il 12 luglio.

Lo scenario, però, è del tutto incerto. E la strada che porta ai playoff e ai playout non è per nulla secondaria.