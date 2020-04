Serie A, le date per le (possibili) partite

C’è una data che fa da spartiacque per la chiusura del campionato di Serie A: è quella del 25 maggio.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, infatti, si tratta del termine fissato per presentare eventuali cambi di format per completare la stagione.

Dunque, si parla anche di possibili playoff. Oltre quella scadenza, non saranno consentite variazioni.

La Lega A, con lo spostamento della ripresa degli allenamenti al 18 maggio, si trova costretta a far slittare il ritorno in campo: non prima del 10 giugno, forse anche il 13 o il 14.

Lo stop improrogabile al torneo (con 12 giornate da disputare più quattro gare di recupero) sarà il 2 agosto.

Ovviamente, tutte le partite saranno giocate a porte chiuse.