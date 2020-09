Sconfitta per l’Udinese alla Dacia Arena, lo Spezia coglie la prima vittoria in Serie A.

A decidere l’incontro in favore della squadra di Vincenzo Italiano è Galabinov, a segno con una doppietta.

L’Udinese, sebbene in superiorità numerica per l’espulsione di Terzi, non soltanto non è riuscito a riprendere lo Spezia, ma anche subito il gol del definitivo 2-0 negli ultimi minuti della gara.