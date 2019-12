Nel lunch match delle 12.30 vittoria larga dell’Atalanta sul Milan: gli uomini di Gasperini vincono per 5-0.

Il Brescia, passato in vantaggio con Balotelli, si fa riacciuffare dal Parma al 92′.

Tre punti per il Bologna, che supera il Lecce per 3-2. Al Via Del Mare la squadra di Mihajlović rifila tre reti con Orsolini e Soriano: non bastano sul finale le firme di Babacar e Farias.