Serie A, si comincia il 20 agosto, calendario il 5 luglio. Coppa Italia dal 6 agosto

Come confermato dalle indiscrezioni, il calendario della Serie A 2023-2024 non si fermerà quindi durante Natale e Capodanno.

Anche la coppa nazionale ha ora il suo programma, con il via fissato per domenica 6 agosto per il turno preliminare. I trentaduesimi di finale saranno disputati il 13 agosto e poi si comincerà a giocare nei turni infrasettimanali: 1° novembre per i sedicesimi, poi quadrupla data per gli ottavi: 6 dicembre, 20 dicembre, 10 e 17 gennaio. Il 31 dello stesso mese ci saranno i quarti, prima delle doppie semifinali (3 aprile e 24 aprile). Finale il 15 maggio.