Serie A, si fa largo l’ipotesi dello stop definitivo

Si allontana l’ipotesi che il campionato di Serie A (e anche quelli delle altre categorie, inoltre) possa riprendere e chiudere questa stagione.

Troppe le incertezze che riguardano la durata dell’emergenza coronavirus, impensabile che si preveda una data in cui ricominciare non soltanto a giocare, ma ad allenarsi.

Per questo avanza in una larga fetta dei club l’idea che non sia il caso di andare oltre. In questo caso, in A non ci sarebbero retrocessioni e il prossimo torneo sarebbe a 22 squadre, con Benevento e Crotone, che ora sono ai primi due posti in B, che verrebbero promosse.

Il termine per considerare il ritorno in campo è quello di maggio. Lo stop (probabile) di ogni attività fino al 30 aprile avvicinerebbe di molto la soluzione dell’interruzione dell’annata.