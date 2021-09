Serie A, Torino a valanga, Fares spacca il Cagliari, colpo Udinese

Prima vittoria per i granata di Juric, Verona a zero aspettando domani sera

Il Torino di Juric schianta la Salernitana per 4-0, l'Udinese vince nel finale a Spezia (0-1), Fares con una doppietta regala la vittoria esterna in rimonta al Genoa sul campo del Cagliari per 2-3. Questi i risultati delle gare delle 15 in serie A. Il Verona resta a zero punti in classifica assieme alla Salernitana, in attesa della gara a Bologna di domani sera.