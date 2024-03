Serie A vs Liga: meglio il calcio italiano o spagnolo?

Le caratteristiche del gioco del pallone in Italia e Spagna

Redazione Hellas1903 22 marzo - 14:16

Non ci sono dubbi, il calcio è un autentico fenomeno globale, che si fa notare soprattutto per la sua varietà. Ogni campionato ha delle caratteristiche differenti dagli altri: alcuni si specializzano nella tattica, altri prediligono lo spettacolo. Ci sono tornei dove la difesa la fa da padrone, altri dove invece si segnano valanghe di gol. In ogni caso, fra le principali competizioni nazionali, Serie A e La Liga possono essere considerate una spanna sopra le altre (eccezion fatta per la Premier). Vediamo dunque di capire se è meglio il calcio italiano o quello spagnolo.

Le caratteristiche della Serie A — La Serie A si caratterizza per un approccio tattico che ha radici storiche profonde. L'attenzione alla strategia, alla disposizione dei giocatori in campo e alla disciplina difensiva è evidente in ogni partita giocata sui campi italiani. Certo, è vero che le ultime stagioni hanno visto aumentare il totale dei gol segnati, ma la tendenza a difendere rimane comunque nel nostro DNA. Basti ad esempio pensare alla Juventus, e alla famosa filosofia del "corto muso" di Allegri.

Questa attitudine verso la tattica trasforma i match di Serie A in vere e proprie partite a scacchi, dove una singola mossa può valere 3 punti. Inoltre, in Italia ogni squadra (comprese quelle di media classifica) dimostra un'organizzazione che spesso rende difficile per i club più quotati imporre il proprio gioco. Tutti gli anni, non a caso, assistiamo ad incredibili debacle delle big tricolori contro le squadre di media classifica, e alle volte anche con quelle che lottano per non retrocedere. Infine, salvo casi rari, la lotta per scudetto, piazzamento Champions e retrocessione resta aperta quasi fino all'ultimo.

Non dimentichiamoci del fatto che la Serie A può contare, a livello globale, sull'appeal di squadre storiche come il Milan, la Juventus e l'Inter. Proprio i nerazzurri, lo scorso anno, sono arrivati in finale di Champions League, poi persa contro la corazzata del Manchester City (ma di misura).

Le caratteristiche de La Liga spagnola — La Liga è molto diversa dal campionato nostrano. Si fa infatti notare per un gioco che pone l'accento sulla tecnica individuale e sulla capacità di creare spettacolo, caratterizzato da passaggi rapidi e un controllo della palla di alta qualità. La presenza di molti campioni di fama mondiale aiuta ovviamente a rendere il campionato un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, dove la velocità di esecuzione e la creatività sono gli ingredienti principali di ogni partita.

Questa predilezione per la tecnica si traduce in un gioco più aperto e offensivo, che regala agli spettatori momenti di puro talento e giocate memorabili. Infatti, così si spiega l'enorme appeal di questo torneo anche qui da noi, confermato dai numeri delle scommesse sul campionato spagnolo, le cui puntate possono essere piazzate anche sul web, tramite i bookmaker digitali. Com'è ovvio che sia, però, La Liga non è un campionato perfetto.

I principali difetti? C'è una differenza marcata tra le cosiddette big - nello specifico Real Madrid e Barcellona - e le altre squadre del campionato. Questo divario ha delle conseguenze importanti sull'equilibrio in campo e lungo lo svolgimento del torneo. Non a caso, lo scudetto viene quasi sempre vinto da Real e Barcellona.

