Sette giorni di Hellas: le foto da Santa Cristina

Tanta corsa, lavoro sul campo, chilometri percorsi, un gruppo unito, i sorrisi dei ragazzi gialloblù, Ivan Juric che dà prova delle proprie qualità di cestista, da croato qual è e tifosissimo della grande Jugoplastika Spalato che alla fine degli anni ’80 dominava in Europa con, tra gli altri Toni Kukoc e Dino Radja.

Una settimana a Santa Cristina, nel ritiro in Val Gardena per l’Hellas: prosegue la preparazione per un Verona che è in fase di costruzione ma che in Alto Adige sta procedendo a gran ritmo per essere pronto per il via alla stagione, con il campionato che comincerà il 19 settembre.

Qui sotto le immagini (foto Grigolini-Fotoexpress) dei primi giorni a Santa Cristina per i gialloblù.