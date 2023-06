Setti: “Anno soffertissimo, grazie a Sogliano e Marroccu, uomini veri”

Il presidente del Verona Maurizio Setti parla in conferenza stampa della situazione in casa Verona.

"Siamo finalmente assieme per sancire questa soffertissima salvezza - dice Setti - è stato un anno complicato, che mi ha fatto capire molte cose. Ho passato dodici mesi con due uomini veri come Sogliano e Marroccu: uno è sempre stato nel mio cuore, c'è sempre stato un rapporto "carnale", l'altro non lo conoscevo, ma ho avuto modo di farlo e in silenzio ha dato il suo contributo a questo risultato straordinario".