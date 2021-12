Setti: “Auguri a tutti i tifosi del Verona, vogliamo continuare a sognare”

Il presidente dell'Hellas: "Con questo spirito di gruppo cresceremo ancora"

"Auguro alla città di Verona, ai veronesi e ai tifosi del nostro Hellas Verona di trascorrere un felice Natale assieme ai propri cari. A tutti voi un augurio di un 2022 in cui la salute e la serenità non manchino mai, un anno nel quale continuare a perseguire i propri sogni e le proprie ambizioni, lavorative e personali. Lo faremo anche noi, come Hellas Verona, con quello spirito di gruppo che ci ha permesso di crescere negli ultimi anni e che ci permetterà di crescere ancora. Un abbraccio, sentito, a tutti voi".