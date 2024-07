Setti: “Cabal alla Juve? Sono soddisfatto, ottimo rapporto con Marotta”

Sul rapporto con Beppe Marotta: "Mi ha tirato un po' le orecchie? No anzi, è stato carinissimo, perché giustamente dice è una cosa dove i tempi fanno, gli allenatori devono decidere, ci sono delle cose che si possono fare a altre no, quindi bene così. Ma ho un ottimo rapporto con lui".

Sul duello Inter-Juventus per il giocatore: "Non c'è mai stato un vero vantaggio ma scelte interne e condivise. Tutti contenti, dovrebbe essere sempre così, non sempre lo è ma oggi bene".