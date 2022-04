Setti: “Chiedo scusa, le fasce a lutto erano rimaste in hotel”

Il presidente del Verona si scusa con la famiglia Mascetti e coi tifosi

Maurizio Setti spiega a Dazn il motivo per cui il Verona non si è presentato in campo con l'Inter con le fasce a lutto per la scomparsa di Emiliano Mascetti. "Chiedo scusa alla famiglia e a tutti - dice il presidente del Verona - purtroppo per una dimenticanza le fasce a lutto erano rimaste in hotel, e abbiamo dovuto mandare qualcuno a recuperarle. Mi dispiace molto e chiedo scusa a tutti".