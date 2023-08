Setti: “Doveri arbitro di Verona-Roma? Giusto togliere il vincolo. Quanto all’Hellas…”

Il presidente: "La rosa va completata e lo faremo. Il club con me è cresciuto molto"

Redazione Hellas1903

Il Presidente del Verona Maurizio Setti è intervenuto telefonicamente in diretta nel corso del programma “Assist” su Radio TV Serie A con RDS. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da legaseriea.it.

“Siamo a inizio stagione, il mercato è ancora aperto, ma già dalla prima partita si è vista la mano dell’allenatore e una buona prestazione in termini di volontà di ottenere il risultato. È prematuro dare dei giudizi in questa fase, le squadre non sono ancora complete e in piena forma. Questo Campionato tutti gli anni diventa sempre più difficile, quindi dovremo sempre essere molto attenti.

L’anno scorso è stato un Campionato difficilissimo, che si è risolto come sappiamo. Aspetterei a dare giudizi, sicuramente siamo partiti con il piede giusto e l’aspetto caratteriale mi fa ben sperare per poter fare un Campionato un po’ più tranquillo dell’anno scorso. Manca ancora qualcosa da fare sul mercato, stiamo monitorando quello che serve. La strada è quella giusta, la rosa va completata, lo sappiamo e lo faremo.

La designazione di Doveri (per Verona-Roma, ndr)? Credo che non ci debba essere un vincolo legato alla regione o alla provincia, da parte nostra non c’è nessun problema e sono fiducioso che la direzione della gara sarà regolare come dev’essere. Credo sia coretto dare a Doveri la serenità di venire ad arbitrare, è un grande arbitro e sono convinto che farà una partita senza sbavature e retropensieri. Benvenga il fatto di non avere queste preclusioni.

Progetti per il futuro? Ogni giorno lottiamo per questi colori, credo che oggi ci sia molto di più rispetto al mio arrivo: abbiamo sviluppato il settore giovanile, lanciando in Prima squadra tanti ragazzi del vivaio; miglioramenti ci sono stati anche dal punto di vista societario e gestionale; il tema stadio purtroppo è legato alla burocrazia, da qui le difficoltà nel rinnovarlo. In tutti questi anni abbiamo comunque cercato di abbellirlo, di dare comfort in termini di ospitalità e migliorarlo sono tanti aspetti. Se non c’è la volontà di tutte le componenti di creare le condizioni per poterlo rinnovare, diventa difficile. Se è vero che lo stadio di Verona potrebbe essere in lizza per ospitare le partite dell’Europeo, saremo davvero felici.

Un titolo alla partita spareggio contro lo Spezia? È molto difficile, per me è stata la prima volta e spero sia anche l’ultima. Dopo la vittoria è stato un crescendo di emozioni, è stata una salvezza diversa. Abbiamo vissuto la vigilia tutti insieme, stranamente mi sentivo molto tranquillo. Ho provato una grande emozione e allo stesso tempo avevo una grande tranquillità. Ogni retrocessione è un dramma, sportivo ed economico, la salvezza per noi è stata quindi davvero molto importante”.