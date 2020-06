Setti: “Felice per la ripresa, sarà un Verona umile”

Maurizio Setti ha parlato alla radio ufficiale del Verona.

Ha detto: “Sono felice per la ripresa. Si torna in campo, ero stanco di non vedere la squadra giocare. Dispiace non possano esserci i nostri tifosi, dovremo fare bene anche per loro, che hanno dimostrato quanto siano vicini e importanti per l’Hellas. Dovremo ricominciare con l’umiltà che abbiamo”.

Aggiunge Setti: “Per la classifica avremmo avuto un vantaggio a terminare prima la stagione, ma il calcio è un sistema, al di là di chi retrocede o viene promosso, e per questo va protetto”.