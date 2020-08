Setti: “Grazie a Barresi, ha lavorato per il Verona con dedizione”

Va ai saluti il rapporto tra il Verona e l’ormai ex direttore operativo Francesco Barresi.

Attraverso il sito web del club, sono arrivate le dichiarazioni in merito della proprietà e dello stesso Barresi: ”Ringrazio Francesco per aver lavorato per l’Hellas Verona con dedizione e professionalità e gli auguro un futuro ricco di soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera dirigenziale”, tiene a sottolineare il presidente Maurizio Setti.

Queste le parole di Francesco Barresi: “Si conclude per me un’esperienza professionale formativa e gratificante, nel corso della quale – grazie alla fiducia riconosciutami dal Presidente Setti – ho potuto ulteriormente consolidare le mie competenze all’interno di un ambiente di lavoro stimolante e nel contesto di una città che – al pari del Club – porterò sempre nel mio cuore”.