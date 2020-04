Setti: “Il calcio è gioia, importante tornare a giocare”

Maurizio Setti, presidente del Verona, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, ha rimarcato la posizione della dirigenza dell’Hellas, favorevole alla ripresa del campionato appena le condizioni dovute all’emergenza coronavirus lo consentiranno.

Dice, tra l’altro, Setti: “Il calcio è anche lo sport per eccellenza in Italia e ha un grandissimo impatto e valore a livello sociale, aspetto quest’ultimo da non trascurare, anche – se non soprattutto – in considerazione dei momenti difficili e di grande sacrificio cui dovremo fare fronte anche una volta che avremo superato l’emergenza sanitaria. Il calcio è da sempre fonte di gioia, di intrattenimento e di svago per milioni e milioni di italiani. Ecco i motivi per i quali sarebbe importante tornare a giocare e concludere questo campionato. Le soluzioni possono essere trovate: quella di spostare più in là il termine della stagione, vale a dire oltre fine giugno, la considero fra le più funzionali e ortodosse“.