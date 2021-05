Setti ingaggia un super-avvocato, gli sviluppi

Il patron del Verona prepara l'istanza per revocare la misura di sequestro preventivo

I legali di Maurizio Setti stanno preparando l’istanza per revocare la misura di sequestro preventivo disposta dal Gip Sandro Pecorella in seguito operazione denominata “Scala greca”.

Come riporta Il Corriere di Verona di oggi a occuparsi della difesa di Setti è stato chiamato il professor Vittorio Manes , avvocato e docente ordinario di Diritto Penale all’università di Bologna, già legale di Matteo Renzi e difensore di Marco Cappato nel processo per aver accompagnato nel 2017 in una clinica svizzera Fabiano Antoniani, Dj Fabo.

Al fianco di Manes ci sarà lo studio Unilegal, che segue abitualmente le attività di Setti, compresa la gestione dell’Hellas. Per depositare l’istanza c’è tempo fino al 22 maggio. Lo valuterà il Tribunale del Riesame di Bologna e il responso arriverà entro i dieci giorni successivi. Se fosse negativo – e dunque se venisse confermato il sequestro – Setti potrebbe ricorrere in Corte di Cassazione.

Motivi di contestazione del provvedimento da parte dei legali saranno le premesse che hanno condotto al decreto di sequestro, firmato dal dottor Pecorella in data 27 aprile, esito delle risultanze degli accertamenti che sono stati condotti dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, riguardanti HV7 e H23, società bolognesi riconducibili a Setti, il cui fallimento era stato dichiarato in primo grado dal tribunale di Bologna, fallimento che, in Corte d’Appello, è stato revocato per entrambe.