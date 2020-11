Setti: “Juric è un martello. L’obiettivo resta la salvezza. Grande sfida con il Milan”

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato del momento dell’Hellas, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Dice, tra l’altro, Setti: “Restiamo una squadra che deve lottare per la salvezza. Sappiamo che la strada è molto lunga e che dobbiamo fare fronte alle tante difficoltà legate al periodo particolare che stiamo attraversando. Il mister e i ragazzi sono però da elogiare per come hanno iniziato il campionato. Spirito e mentalità sono quelli della scorsa stagione. Juric è un martello pneumatico. Non mollerebbe di un centimetro nemmeno se stesse vincendo 7-0″.

In vista della partita con il Milan, Setti aggiunge: “Vincere a San Siro? Non voglio pensarci, semmai preferisco immaginare la soddisfazione di vedere la mia squadra portare il suo atteggiamento anche contro il Milan primo in classifica“.