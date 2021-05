Setti: “Juric ha due anni di contratto, nei prossimi giorni capiremo”

Il presidente dell'Hellas: "Zaccagni? Per lui Napoli e anche Milan"

"Juric ha ancora due anni di contratto con noi, lo ribadisco. Aspettiamo i prossimi giorni per capire cosa potrà accadere. Se Zaccagni andrà al Napoli? Vedremo, ho letto anche del Milan. Andare in un grande club vorrebbe dire aver lavorato bene con un ragazzo forte ed un professionista serio come Mattia”.