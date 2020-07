Setti: “Juric? Sta facendo delle valutazioni, speriamo di continuare insieme”

“Juric rimarrà? Fino a quando non c’è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme. Siamo una neopromossa, dobbiamo fare i conti con parametri economici dai quali non possiamo prescindere. Siamo sempre stati chiari con lui, Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono problemi”.

Queste le dichiarazioni rilasciata a Sky da Maurizio Setti, presidente del Verona, sul prolungamento del contratto con l’Hellas di Ivan Juric.