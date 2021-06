Setti: “L’addio di Juric? C’era un contratto, non mi è piaciuto”

Il presidente del Verona: "L'abbiamo sempre protetto quando ha rischiato di fare grandi stupidate"

Maurizio Setti ha parlato della situazione del Verona, intervistato da "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Ha detto, tra l'altro, il presidente dell'Hellas: "L'addio di Juric? Dico la verità, non mi piace l’andazzo di non rispettare i contratti. Bisogna sempre ricordarsi da dove si parte. Con Ivan c’era un contratto e probabilmente quello che offriva il nostro club gli dava una certa insicurezza. A quel punto contestualmente si è arrivati a una conclusione meno turbolenta di quello che si era passato prima. Siamo cresciuti insieme e il merito è stato sicuramente del mister ma anche del direttore sportivo e della società che gli ha consentito di essere protetto nei momenti in cui avrebbe fatto grandi stupidate».