Setti: “Mercato okay, ora completiamo la rosa”

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato dal ritiro dell’Hellas a Santa Cristina.

Queste le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club: “Impressioni sul ritiro? La Val Gardena è stupenda in tutti i sensi, qui si sta davvero bene anche grazie alla capillare organizzazione che ha preceduto queste settimane. Tutte le componenti del Club sono molto soddisfatte, speriamo sia di buon auspicio. Dispiace solo per l’assenza dei tifosi, dovuta alle vigenti normative per il contenimento del Covid: anche loro sarebbero stati benissimo qui, specialmente le famiglie. Speriamo che l’anno prossimo si torni alla normalità”.

Continua Setti: “La squadra che sta nascendo? L’idea di base era quella di mantenere l’ossatura e lo spirito della scorsa stagione. Questo calciomercato è particolare e complesso, ma insieme al Direttore Sportivo Tony D’Amico ci stiamo muovendo con consapevolezza e gli innesti già effettuati sono profili interessanti che volevamo fortemente. Sappiamo molto bene quello che vogliamo fare: completare, con la pazienza che impone questa sessione così anomala, l’importante zoccolo duro che ci ha dato grandi soddisfazioni la scorsa stagione. La nuova Serie A? Credo che il nostro sia un calendario abbastanza equilibrato, con le “big” alternate in modo omogeneo alle altre squadre. Lo staff tecnico? Abbiamo voluto dare continuità, confermando il gruppo di lavoro che ci ha fatto vedere un gran bel calcio per provare a ripeterci. L’obiettivo è la salvezza e penso che sarà un campionato ancora più difficile dello scorso anno. Nella scorsa stagione siamo cresciuti anche a livello organizzativo come Club e ci affacciamo alla nuova stagione con determinazione“.