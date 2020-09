Setti premiato: “Ha riportato in alto il nome del Verona”

Fra i riconoscimenti che verranno assegnati nel corso della nona edizione del prestigioso premio nazionale ‘Pietro Calabrese’, in programma lunedì 7 settembre, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, spicca quello a Maurizio Setti, che verrà premiato “per aver riportato in alto con una gestione oculata il buon nome dell’Hellas Verona, squadra che nel corso della stagione 2019/20 ha espresso un bel calcio con un gioco veloce, aggressivo e brillante”.

Il premio nazionale ‘Pietro Calabrese’ è intitolato al compianto ex Direttore – fra le altre testate – de ‘La Gazzetta dello Sport’.

fonte: hellasverona.it