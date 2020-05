Setti: “Riprendiamo: il calcio è business”

Il présidente del Verona, Maurizio Setti, intervenuto durante lo speciale per lo scudetto gialloblù via Facebook, ha parlato della situazione del calcio e delle possibilità di tornare in campo.

Ha detto: “Gli altri ripartono, in Germania, Inghilterra e Spagna. Rischiamo di perdere soldi e campioni. Il calcio è business, riceve molto dalle televisioni. I problemi che ci sono ora li avremo anche a settembre. Dopo la fase critica, il virus va affrontato e curato come le altre malattie. Serve equilibrio”.