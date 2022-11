Setti: “Sogliano valore aggiunto. Il campionato non è finito”

Queste le sue dicharazioni: "Quando io e Sean ci siamo lasciati l'abbiamo fatto come due fidanzati che si separano senza dare una spiegazione. Sono stato in contatto spesso con Sean in questi anni, credo che la compatibilità di questo trio possa dare continuità e sostanza a questo club. Non siamo i primi che creano un gruppo di lavoro più ampio. Sean è una persona che stimo, ha valori umani che sono compatibili con Francesco. Alle parole vanno accompagnati i fatti, e i fatti dicono che siamo ultimi in classifica. Ma il campionato non è finito, e il modo di essere di Sean può essere un valore aggiunto per noi. Non siamo arretrati la scorsa estate, ora le domande vanno fatte a Sogliano, ma voglio che sia chiaro che la semplicità di questa unione sarà visibile da qui ai prossimi mesi con un unico scopo: il bene dell'Hellas Verona. Sono entrato qui undici anni fa, non è il momento di puntualizzare certe cose, lo faremo a tempo debito".