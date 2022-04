Setti su Simeone: “Il suo futuro? È un giocatore da Verona, vedremo…”

Il presidente del Verona a DAZN: "Vediamo cosa succede da qui a fine stagione"

"Il futuro di Simeone? Non lo so, vediamo cosa succede da qui a fine stagione. Certamente in quest'anno abbiamo capito che è un giocatore da Verona". Così Maurizio Setti a Dazn prima della gara con l'Inter sulla situazione del Cholito, che il Verona dovrà riscattare dal Cagliari se vorrà tentare di averlo anche il prossimo anno.