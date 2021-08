Setti su Zaccagni: “Spero resti, ma…”. La Lazio intanto lo “blocca”

Biancocelesti su Kostic ma l'operazione non decolla. Per il 10 del Verona c'è l'offerta

Finché la Lazio non chiude per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte la possibilità che MattiaZaccagni parta c'è, anche se non è facile che l'Hellas possa privarsi di un giocatore fondamentale come il suo numero 10. Il club di Lotito, infatti, ha offerto al club tedesco 10 milioni, ritenuti non sufficienti, e potrebbe quindi rilanciare. Se l'affare non andasse in porto i biancocelesti avrebbero già trovato un accordo per Zaccagni per 8 milioni più 2 di bonus.