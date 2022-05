Setti sulla squadra: “Verrà cambiata. Simeone? I più forti non li posso tenere”

Il presidente: "Devo fare un calcio che si auto-sostiene"

Maurizio Setti, a Telearena, parla del futuro della squadra. "I senatori di sicuro ci saranno - dice il presidente del Verona - poi ci saranno delle situazioni di mercato che è difficile prevedere. La squadra verrà sicuramente cambiata. Per noi è impossibile restare in A se non si fanno delle cessioni. I calciatori bravi vengono attirati da situazioni più importanti, credo sia corretto promettere quello che si può fare. Chi va via da Verona va via per migliorare. Io devo fare un calcio che si auto-sostiene. Un club come il mio deve avere determinati ricavi per poter stare in competizione. Simeone? Il mercato deve ancora iniziare. Certo i più forti non li posso tenere. Non possiamo ogni anno agitarci perché pensiamo che va via questo o quello. Al centro deve esserci la società. Atalanta? Ci vogliono certi fatturati prima di poter pensare di fare come loro. Ha fatto in grande quello che noi facciamo in piccolo".