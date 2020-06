Setti: “Terrei Juric a vita”

“Il mister con il suo lavoro e con le sue capacità ci ha dato pienamente ragione. Ora capiamo anche che ha fatto mol- to bene in questa stagione e che si è posto meritatamente all’attenzione generale. Sinceramente, per quanto ha dimostrato come allenatore e come uomo, io lo terrei a vita, ma sono anche consapevole di non potermi spingere oltre un percorso di crescita graduale, commisurato alle nostre possibilità. Quando sarà il mo- mento ne parleremo con la fran- chezza che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto”.

Queste le parole su Ivan Juric di Maurizio Setti, intervistato nello speciale realizzato sul Verona da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.