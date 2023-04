Setti: “Verona, ecco cos’abbiamo sbagliato. Ma non ci arrendiamo”

Ha detto il presidente del club gialloblù: “Delle valutazioni non si sono rilevate all’altezza di quanto si riteneva e questo l’abbiamo pagato. Quando le cose iniziano ad andare male le cose si fanno più complicate, i problemi aumentano. Le cessioni? I calciatori hanno ambizioni, vogliono competere per lo scudetto, per le coppe e non li tieni, non è neppure una questione di soldi. Ma ci metto dentro tutto, pure gli infortuni, che sono stati pochissimi nella scorsa stagione e che ci hanno bersagliato in questa, privandoci di giocatori importanti in fasi cruciali, con assenze che hanno pesato. Non c’è stato quanto si era visto, appunto, nelle passate annate, forse anche la “vecchia guardia” del gruppo ha fatto più fatica, e non la colpevolizzo. In generale, il rendimento è stato questo. Ma non significa che ci siamo arresi, anzi”.