Setti: “Verona, grande classifica, ora cerchiamo il record di punti. Tudor? Vediamo…”

Il presidente dell'Hellas: "Col Milan potevamo fare qualcosa in più. Caprari è pronto per la Nazionale"

Redazione Hellas1903

Maurizio Setti ha parlato a Dazn riguardo ad alcuni temi legati al presente e al futuro del Verona. Queste le parole del presidente dell'Hellas.

"Quanto è mancato per l'Europa? Credo che quelle che ci vanno abbiano qualcosa in più, la nostra è una grande classifica e l'obiettivo è provare a fare meglio dei 54 punti che sono il meglio della storia del Verona in A coi tre punti.

Amrabat? Sono felice di averlo visto rivitalizzato, per questo faccio i complimenti a Italiano perché finalmente l'ho rivisto giocare da Amrabat.

Come ho visto il Milan? Si vede che ha voglia di portare a casa lo scudetto, ho visto una squadra unita, un gruppo senza star, ma che si aiuta molto e che ha corso tanto e bene. Il Verona poteva fare qualcosa in più, ma è anche normale che contro squadre così ti può andare bene qualche volta e solo se te la giochi al 110 per cento. Si è vista un po' di sofferenza da parte nostra, poi l'intelligenza tattica di Pioli ha fatto la differenza. Pioli è cambiato tanto, è maturato e l'ho visto molto rilassato e molto convinto di poter portare a casa qualcosa di importante.

Il futuro di Tudor? Il calcio ha tutte le sue dinamiche, finiamo il campionato... È un po' più malleabile rispetto a Juric, un po' più morbido nei confronti dei giocatori e in avanti fanno un po' più quello che gli pare e questo viste le qualità tecniche dei nostri giocatori davanti.

Nazionale per Caprari? Per me è già pronto. Prima forse non aveva la voglia e il sacrificio di fare ciò che ha fatto quest'anno".