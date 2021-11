Settore Giovanile, i risultati del fine settimana

Larghe vittoria per Under 13 e Under 16

Redazione Hellas1903

Si è concluso, fatta eccezione per l'Under 18 che giocherà nella giornata di mercoledì, il weekend delle formazioni del Settore Giovanile gialloblù.

UNDER 13 - Larga vittoria per i ragazzi di mister Paolini: 4-0 al Padova al Sinergy Stadium e primo posto assoluto in campionato.

UNDER 14 - Un bel 5-2 al Legnago all'Antistadio per i gialloblù di mister Vicenzi, che salgono a dieci punti in campionato con due turni da recuperare.

UNDER 15 - Beffata la formazione di mister Caldana nel derby contro il Venezia. 4-3 il risultato finale, con il gol vittoria degli arancioneroverdi siglato nei minuti finali.

UNDER 16 - Impegnata anch'essa contro il Venezia ma vittoriosa per cinque reti a una. Due gol per Agbonifo e per Ceriani. Sigillo personale anche per Cissè.

UNDER 17 - 3-3 contro il Monza e quarto risultato utile consecutivo per i gialloblù. A segno Garnero, Golin e ZanoNi.

