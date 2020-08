Oggi si svolgeranno i primi atti della nuova stagione per il Verona.

Sono attesi, infatti, i giocatori, lo staff e i componenti del “gruppo squadra”, al centro Don Calabria, per gli esami e i controlli sanitari in vista della ripresa della preparazione.

L’Hellas salirà in Val Gardena, per il ritiro a Santa Cristina, sabato.

In questi giorni saranno effettuate tutte le analisi necessarie per cominciare gli allenamenti e dare il via all’annata gialloblù.