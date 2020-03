Si riparte a porte chiuse. Ipotesi Samp-Verona sabato sera

Dopo le indicazioni del Governo e il Consiglio di Lega di oggi, si è ancora in attesa della decisione ufficiale di far ripartire il campionato nel prossimo fine settimana. La cosa certa è che si giocherà a porte chiuse, con ogni probabilità recuperando le gare non disputate nell’ultimo turno. Il programma, che potrebbe essere comunicato nella giornata di domani, vedrebbe il Verona, sabato 7 marzo alle 20.45, affrontare la Sampdoria a Genova.

Questa l’ipotesi di programma del prossimo fine settimana:

SABATO 7 marzo 20:45 Sampdoria-Verona

DOMENICA 8 marzo 12,30 Milan-Genoa

DOMENICA 8 marzo 15:00 Parma-Spal e Sassuolo-Brescia

DOMENICA 8 marzo 18:00 Udinese-Fiorentina

DOMENICA 8 marzo 20:45 Juve-Inter