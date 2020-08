Silvestri: “Verona è casa mia, giusto andare avanti con l’Hellas”

Marco Silvestri, dopo la firma del nuovo contatto con il Verona, ha parlato al canale ufficiale del club gialloblù.

Queste le sue dichiarazioni: “All’Hellas mi trovo molto bene, mi sento a casa. Dopo una grande annata come questa mi è sembrato giusto proseguire con il Verona. Una decisione presa di comune accordo con la mia famiglia“.

Aggiunge Silvestri: “La nostra è stata una stagione incredibile, nessuno avrebbe puntato un euro su di noi e abbiamo fatto capire a chi non credeva in noi che si sbagliata, e tanto, finendo tra le prime dieci. Sul piano personale voglio continuare a migliorare, magari parare qualche rigore, visto che quest’anno non ci sono riuscito“.